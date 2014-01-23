МВС: Міліція не використовує набої, від яких загинули мітингувальники

Причиною смерті обох чоловіків на вулиці Грушевського у Києві стали вогнепальні поранення. Набої, якими завдані ці тілесні ушкодження, на озброєнні міліції не перебувають. Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал.

За словами правоохоронця, слідчі в числі інших розглядають версію скоєння вбивств з метою спровокувати ескалацію конфлікту та виправдати застосування зброї мітингувальниками.

За його словами, у МВС підтверджують два факти смертей, про які надійшли повідомлення до правоохоронних органів від учасників масових заворушень на вул. Грушевського в м. Києві. У першому випадку загиблим є 20-річний мешканець Дніпропетровщини Сергій Нігоян, у другому – 25-річний громадянин Республіки Білорусь Михайло Жизневський. Експерти встановили, що обидва молодика загинули внаслідок вогнепальних поранень.

У Сергія Нігояна виявлені тілесні ушкодження від 2 проникаючих сліпих дробових поранень грудної клітини з пошкодженням легень та серця, а також непроникаюче поранення у скроневій ділянці голови. Смерть Михайла Жизневського настала від наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням аорти в області серця.

У першому випадку поранення спричинені картеччю на основі сплаву свинцю, у другому – мисливською кулею.

«Набої, якими завдано тілесних ушкоджень обом загиблим, на озброєнні підрозділів відомства не знаходяться та міліцією не використовуються. Крім того, працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ, які несуть службу з охорони громадського порядку, перебувають там без табельної вогнепальної зброї», – підкреслив Віталій Сакал.

Таким чином, з урахуванням отриманих даних слідчими в числі інших розглядається версія скоєння вбивств з метою спровокувати ескалацію конфлікту та виправдати застосування зброї мітингувальниками. Підтвердженнями права на існування цієї версії, як зазначають в МВС, слугують численні відеоматеріали з відкритих джерел, де зафіксовані люди з вогнепальною зброєю.

Правоохоронці зацікавленні у з’ясуванні всіх обставин скоєння цих злочинів, оскільки вже встановлено, що тіла загиблих переміщували, свідки події відсутні. Крім того, протестувальники заважали роботі слідчо-оперативної групи міліції, намагалися заволодіти відеокамерою, якою велася зйомка тощо.

Слідчі також надіслали запити до редакцій телеканалів із проханням надати відеозаписи подій, відзняті на вул. Грушевського в той час, коли ймовірно настала смерть потерпілих. Це допоможе провести досудове розслідування якомога повніше та об’єктивніше.