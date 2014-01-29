За створення воєнізованих формувань передбачена відповідальність - МВС

Створення воєнізованих або збройних формувань та участь у їхній діяльності передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, а керівництво ними – позбавлення волі на строк до десяти років.

Про це повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, коментуючи появу в засобах масової інформації повідомлень про «створення на так званому «Євромайдані» формування під назвою «національна гвардія».

За інформацією МВС, «мітингувальники, які до неї вступили, нібито вже прийняли присягу не українському народові, а «українській нації». До складу цього незаконного формування увійшли представники «самооборони Майдану», козаки та «Правий сектор». У повідомленнях ЗМІ висвітлюються факти організації, озброєння та тренування цих осіб з метою чинення опору представникам влади».

МВС закликає організаторів та учасників незаконних воєнізованих формувань припинити протиправну діяльність, оскільки, згідно зі ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, за створення воєнізованих або збройних формувань та участь у їхній діяльності передбачені санкції у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Керівництво такими формуваннями тягне за собою позбавлення волі на строк до десяти років.