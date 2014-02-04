У Донецьку двоє з чотирьох поранених міліціонерів перебувають у тяжкому стані

У Донецьку двоє з чотирьох правоохоронців, поранених увечері в понеділок, 3 лютого, при затриманні злочинця, перебувають у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прокурор області Олег Сюсяйло.

За його словами, зловмисник 1986 р. н. перебував у розшуку, проти нього було відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) і було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сюсяйло розповів, що вчора відбувалося затримання зловмисника, який, не виходячи з автомобіля, «почав стріляти з вогнепальної зброї по працівниках міліції на ураження». В результаті з п`яти правоохоронців, які брали участь у затриманні, четверо отримали поранення, двоє з яких – тяжкі. Сюсяйло повідомив, що на даний момент двох міліціонерів прооперовано і їхній стан залишається тяжким.

Присутній на брифінгу начальник Головного управління МВС у Донецькій області Роман Романов пояснив, що зловмисник раніше не був судимий, проти нього відкрито кримінальне провадження за крадіжку, тому в правоохоронців не було необхідності бути озброєними вогнепальною зброєю при його затриманні.

Водночас Романов повідомив, що міліціонери мають право носити при собі травматичну зброю, й наскільки вони її застосували, з`ясує слідство.

З приводу зброї зловмисника Романов сказав, що сьогодні в правоохоронців є гільзи та кулі з місця злочину, але поки немає результатів експертизи, тому рано говорити, з чого було зроблено постріли. При цьому він зазначив, що зловмисник зробив не менше 6-7 пострілів із вогнепальної зброї.

Романов також повідомив, що в правоохоронців є фотографія злочинця й буде призначена нагорода всім, хто допоможе якоюсь інформацією для його впіймання. «Ми вживаємо всі заходи для затримання злочинця. І хочу запевнити - покарання він не уникне», - зазначив Романов.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 лютого в Ленінському районі Донецька під час затримання злочинця четверо працівників Донецького міськуправління ГУ МВС у Донецькій області отримали тяжкі вогнепальні поранення.