Введення фотофіксації порушень ПДР дозволить скоротити аварійність - ДАІ

Введення фотофіксації порушень правил дорожнього руху дозволить суттєво скоротити аварійність на дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України Володимир Рєзніков, коментуючи законопроект №4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» народних депутатів з фракції Партії регіонів Володимира Пилипенка та Валерія Писаренка.

«Як тільки запрацює фотофіксація, різко знизиться аварійність на дорогах. Зараз же ми маємо парадокс - на хороших дорогах гинуть люди, оскільки відсутній стримуючий фактор», - сказав Рєзніков.

Він також зазначив, що на сьогодні 6,5 тисяч особового складу Державтоінспекції не вистачає для того, щоб охопити патрулюванням всі місця концентрації ДТП.

У разі ж запровадження фото фіксації, патрулі дорожньо-патрульної служби можна буде перепрофілювати на виконання інших завдань, не пов`язаних з репресивними фукнціями, наприклад, інспектори зможуть вести мобільне патрулювання доріг, надавати допомогу водіям в разі аварійних зупинок на дорогах, сказав заступник начальника Департаменту Державтоінспекції.

Крім того, Рєзніков розповів, що законопроект передбачає механізм для сплати штрафу для громадян, що проживають не за місцем своєї реєстрації, в разі, коли їхнє порушення зафіксовано автоматично. Таким громадянам, за їхнім бажанням, на електронну пошту або мобільний телефон буде приходити спеціальний код доступу, який вони зможуть ввести на спеціальному сайті для того, щоб згодом сплатити штраф.

Крім того, законопроект дає можливість власникові автомобіля в судовому порядку оскаржити штраф у разі, якщо не він керував своїм автомобілем у момент автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Рєзніков погодився, що остання процедура, тобто доведення водієм своєї невинуватості, порушує презумпцію невинуватості, однак він не бачить в цьому нічого поганого. “Нехай краще буде більше скарг, ніж загиблих на дорогах”, - сказав Рєзніков.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко та Валерій Писаренко зареєстрували у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» (реєстраційний номер 4046).

Даним законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши його статтею 14-2 «Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі».

Так, законопроектом пропонується запровадити автоматичну фото- та відеофіксацію наступних правопорушень: перевищення обмежень швидкості руху; проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничні переїзди.

Нагадаємо, подібний законопроект був ухвалений парламентом України 16 січня 2014 року, а потім скасований Верховною Радою України.