Захарченко зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини

У Міністерстві внутрішніх справ очільник відомства Віталій Захарченко поінформував комісара Ради Європи Нільса Муйжніекса щодо дій правоохоронців під час акцій протесту, які останнім часом відбуваються у державі.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, присутні обговорили питання щодо ідентифікації правоохоронців під час охорони громадського порядку, а також про травми, отримані працівниками органів внутрішніх справ та мітингувальниками внаслідок заворушень. Особливо було зазначено, що правоохоронцями спеціально удари по голові не завдаються, що кулі можуть рикошетити, і така зброя прицільно не використовується.

Окремо піднімалося питання залучення громадських формувань до охорони громадського порядку спільно з правоохоронцями. У зв’язку з останнім, міністр зазначив, що у державі є Закон «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», відповідно до якого громадські формування з охорони громадського порядку створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами. Окрім цього, мають право створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяти органам місцевого самоврядування та правоохоронним органам.

За словами міністра, значна увага приділяється Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, зазначений План заходів затверджений указом Президента України.

«Це не означає, що після підведення підсумків за результатами виконання вищевказаного Плану заходів, ми стали приділяти менше уваги питанням дотримання прав людини. У МВС продовжує діяти відділ спостереження за дотриманням прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», - підкреслив Віталій Захарченко.

Головним чинником забезпечення відповідності правоохоронних органів України європейським нормам і стандартам, безумовно, є їхня реформа.

Стратегічною метою реформування, за словами міністра, є поетапне перетворення системи органів МВС у цивільне правоохоронне відомство європейського зразка.

«Ми не боїмося впливу інститутів громадянського суспільства, а самі зацікавлені в об’єктивному проведенні громадського моніторингу і за його результатами обов’язково урахуємо конструктивні зауваження громадськості та рекомендації правозахисників», - підкреслив очільник міліцейського відомства.

Окремо слід зазначити, що на виконання зобов’язань України, що впливають з її членства в Раді Європи та рекомендацій попереднього Комісара Ради Європи з прав людини Т.Хаммарберга, Міністерством постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності використання попереднього ув’язнення лише у виняткових випадках.