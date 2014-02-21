МВС: Невідомі обстрілюють бійців ВВ біля Верховної Ради

Командування внутрішніх військ МВС України заявляє, що невідомі обстрілюють з вогнепальної зброї військовослужбовців поблизу Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ.

Як зазначається в повідомленні, «під час обстрілу невідомими особами з вогнепальної зброї військовослужбовців внутрішніх військ на вулиці Інститутській, декілька пострілів пролунало поблизу Верховної Ради України. У зв’язку з цим, з метою збереження життя та захисту особового складу внутрішніх військ від куль, частину військовослужбовців було заведено в будівлю Верховної Ради України».

Нагадаємо, МВС сьогодні заявило, що о 10:15 мітингувальники «порушили перемир’я», почали стріляти на вул. Інститутській та намагалися прорватися до ВР. Водночас Самооборона Майдану спростувала це повідомлення, зауваживши, що в цей час лунали поодинокі постріли з боку Жовтневого палацу. Вони припустили, що знову, як і вчора, стріляв снайпер. Також Самооборона заявила, що за периметр барикад ніхто не виходив.