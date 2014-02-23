Радник голови НБУ намагався вивезти з Нацбанку десятки тисяч доларів і дорогоцінні монети

Народні депутати від “УДАРу” Валерій Пацкан і Ярослав Дубневич зупинили радника НБУ Владислава Харчука, який намагався вивезти з Нацбанку кошти і монети різного ґатунку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії ”УДАР Віталія Кличка”.

“Щойно ми з колегою Ярославом Дубневичем стали свідками того, як радник голови НБУ намагався вивезти з Нацбанку кошти. Ми це задокументували, склали відповідний акт щодо всіх вилучених коштів (70 тис. доларів і 100 тис. грн), монет різного ґатунку і речей, зокрема, номерного комп’ютера”, - повідомив Пацкан.

Він відзначив, що всі вилучені речі депутати передали на зберігання начальнику департаменту безпеки НБУ.

«У понеділок, 24 лютого, голова Нацбанку Ігор Соркін має доповісти депутатам щодо походження і призначення цих грошей», - сказано у повідомленні прес-служби «УДАРу».