На екс-главу АП Клюєва було скоєно напад – джерело

Глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв 23 лютого зустрічався з Президентом Віктором Януковичем в Криму і подав заяву про відставку з посади голови Адміністрації Президента. Про це УНІАН повідомив сам Клюєв.

Він підтвердив, що добровільно написав заяву про відставку і зустрівся з Януковичем в Криму виключно для того, щоб особисто передати свою заяву. Так само він заявив, що був фактично відсторонений від прийняття будь-яких рішень щодо врегулювання конфлікту і не знав про підготовку силового сценарію. Клюєв впевнений, що слідство розбереться з усіма обставинами цій трагедії, а винні понесуть покарання.

Так само, як стверджують наші джерела, на зворотному шляху в Київ на вже екс-главу Адміністрації Президента було скоєно напад, а сам він отримав серйозне поранення. За відомостями видання, автомобіль Клюєва забрали невідомі. Проте сам він цю інформацію коментувати поки відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися протистояння між протестувальниками та правоохоронцями. Вранці 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи. За різними даними, поранення дістали від 700 до 1,5 тисячі протестувальників.

Вранці 22 лютого стало відомо, що Янукович залишив свою резиденцію в Межигір’ї. Його місцезнаходження досі не відоме.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”. Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

24 лютого виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Віктора Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.