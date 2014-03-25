Музичко був смертельно поранений під час затримання правоохоронцями - МВС

Керівник західноукраїнського «Правого сектора» Олександр Музичко (Сашко Білий) був смертельно поранений під час затримання правоохоронцями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«Так сталося, що по затриманні керівника західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичку було поранено», - йдеться у повідомленні.

У МВС підтвердили, що координатор «Правого сектора» під час затримання відстрілювався.

«Лікарі, які прибули на місце події констатували смерть», - зазначили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Музичка було вбито біля найближчого до Рівного села Бармаки. За повідомленням керівника рівненського УНА-УНСО Ярослава Гранітного, Музичка розстріляли люди, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах близько опівночі. Усіх відвідувачів вивели на вулицю. На Музичка начебто одягли наручники.

13 березня Музичко написав на своїй сторінці у соцмережі: «Керівництво Генпрокуратури і МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення і видачу мене Росії для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін. Ми володіємо на 100% достовірною інформацією». Своє звернення Музичко просив вважати офіційним зверненням до СБУ України.

У березні Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Музичка «за вбивство щонайменше 20 полонених військовослужбовців федеральних сил». Йдеться про участь Музичка у російсько-чеченській війні. Музичко був особистим охоронцем Джохара Дудаєва й отримав звання Героя Чечні. Його ім`ям була названа одна з вулиць Грозного.

Міліція відкрила кримінальне проваження за фактом вбивства Музичка. За інформацією прес-служби Управління МВС у Рівненській області, провадження відкрито порушено за ст. 115 Кримінального кодексу України.