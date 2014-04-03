Наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва в лютому видавав Янукович - ГПУ

Наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Віктор Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на в.о. генпрокурора Олега Махніцького.

Як зазначили у прес-службі, встановлено, що по мітингувальниках «працювали» співробітники спецпідрозділду МВС ”Беркут”, які з дня створення його (1992 рік - УНІАН), мали змогу і повноваження застосовувати вогнепальну зброю, зокрема автоматичну та снайперські гвинтівки.

Розслідуванням встановлено, що прицільний вогонь із снайперської гвинтівки СКС (самозарядний карабін Сімонова - УНІАН) вівся з будівлі готелю ”Україна”.

Що стосується наявності снайперів в інших будівлях, зокрема в Жовтневому палаці, готелі ”Козацький”, Будинку профспілок, ці дані перевіряються.

У Генпрокуратурі зауважили, що серед інших затримано командира окремого загону, підлеглі якого виконували завдання із застосування на ураження вогнепальної зброї.

Перевіряється інформація про можливе залучення та причетність до розстрілу на Майдані бійців інших спецпідрозділів українських силових структур, зокрема бійців ”Альфи”, які входять до складу СБУ.

У повідомленні йдеться, що працівникам Генпрокуратури довелося відновлювати всю картину та обставини, пов`язані із розстрілом людей у центрі Києва, оскільки всі документи та інша матеріально-доказова база була знищена попереднім керівництвом Генпрокуратури. Слідство триває.