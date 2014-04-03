СБУ затримала громадян Росії, які планували взяти в заручники кандидата у президенти України

Учора, 2 квітня, Служба безпеки України затримала на території Львівської області двох громадян Російської федерації, 1987 та 1986 років народження, які мали намір захопити в заручники кількох громадян України, один з яких є кандидатом у президенти України.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, під час проведення огляду місця події в автомобілі, який належить одному із затриманих, виявлено 200-грамову тротилову шашку, металевий циліндроподібний предмет з прикріпленим дротом (ймовірно – детонатором), 16 набоїв для ПМ, а також зошит, в якому вівся облік автомобілів, якими користується кандидат у президенти, графік його пересування.

Крім того, виявлено планшет із фотографіями цього політика, депутатів Львівської обласної ради, одного з колишніх народних депутатів України, фотозображенням будинків, які належать вказаним особам та схемами під’їздів до них.

Обидва зловмисники затримані СБУ.

На даний час прокуратурою Львівської області вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.