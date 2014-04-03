Кабмін звільнив голову податкової міліції Головача у зв`язку з ліквідацією посади

Кабінет міністрів України звільнив Андрія Головача з посади першого заступника голови Державної податкової служби України – начальника податкової міліції у зв`язку з ліквідацією цієї служби.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №285, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Головач обіймав цю посаду з грудня 2010 року.

У 2012 році за Указом президента Віктора Януковича в Україні було створено Міністерство доходів і зборів, до якого увійшли податкова і митна служби і податкова міліція.

У березні 2014 року Кабінет міністрів за рекомендацією парламенту ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, що передбачає відновлення Державної податкової та Державної митної служб, а також формування Служби фінансових розслідувань, яка повинна стати єдиним органом влади у сфері запобігання і розслідування фінансових злочинів.