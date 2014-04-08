До львівських правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування школи

Сьогодні, 8 квітня, на оперативну лінію „102” львівської міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в приміщенні середньої загальноосвітньої школи № 27 міста Львова закладено вибухівку.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається повідомленні, 8 квітня, близько 8.30, на телефон оперативної служби «102» зателефонував невідомий, який повідомив про замінування приміщення школи №27 на вулиці Свєнціцького, 15 у місті Львові. Будь-яких вимог, які могли б відвернути вибух, анонім не висував.

На місце події вже прибули представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки, експерти ГУ МВС України у Львівській області, медики „швидкої”, а також представники інших служб, які задіюються у відповідних випадках.

На даний час проводиться обстеження території та приміщень навчального закладу. Заняття у школі не розпочинаються.

Також працівники міліції проводять слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування школи.