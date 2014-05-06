СБУ попередила про існування загрози життю Тимошенко

Служба безпеки України попередила про існування загрози життю кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, попередження було передане співробітникам державної охорони, які охороняють кандидата в президенти.

Незважаючи на інформацію про загрозу життю, Тимошенко не змінила своїх планів відвідати Миколаїв.