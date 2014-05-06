СБУ попередила про існування загрози життю Тимошенко
08:25, 06 травня 2014Кримінал
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Служба безпеки України попередила про існування загрози життю кандидата у президенти Юлії Тимошенко.
Як повідомила УНІАН прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, попередження було передане співробітникам державної охорони, які охороняють кандидата в президенти.
Незважаючи на інформацію про загрозу життю, Тимошенко не змінила своїх планів відвідати Миколаїв.
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