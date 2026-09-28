Мадяр: Чотири країни НАТО таємно створюють власні сили безпілотних систем

Водночас він розкритикував Британію за повільну реалізацію цього напрямку.

Поки НАТО лише розмірковує про майбутні загрози й обмежується риторикою про "занепокоєння", альянс залишається слабким гравцем. Про це в інтервʼю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

"У НАТО завжди будуть свої Орбани. Сьогодні це Фіцо, який стверджує, що НАТО провокує Росію на продовження війни з Україною вже чотири роки. Завтра це будуть якісь німецькі чи французькі впливи, або будь-яка інша agenda, що наразі циркулює в політичних колах країн-членів НАТО", – наголосив Мадяр.

Він заявив, що прокремлівські фігури в НАТО завжди будуть обмежувати здатність альянсу стримувати загрози з боку Путіна. Бровді також додав, що війна в Україні дала РФ полігон для реалізації її мети – створення однієї з найпотужніших армій у світі, яка буде готова до протистояння з недостатньо підготовленим НАТО.

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"На початку війни весь світ спочатку посміхався, а потім сміявся з ідеї, що армія Путіна є другою за силою у світі. Скажу вам: час для жартів минув. У мене є риторичне запитання до генералів НАТО: чи ви абсолютно впевнені, що зможете з цим впоратися? Відповідати не потрібно", – додав Бровді.

Мадяр зазначив, що європейські союзники власні безпілотні системи за зразком українського угруповання. І ця новина була з радістю сприйнята в Україні. Зокрема він згадав, як у липні Британія заявила про створення нової робочої групи для прискорення впровадження військових дронів. Втім, після зміни керівництва, у Лондоні ці плани відклали.

"У Британії змінився уряд, процеси сповільнилися й змінили напрямок, і знову втрачається час, хоча Британія має всі можливості стати тут головним постачальником", – зазначив Мадяр.

Він додав, що наразі чотири країни НАТО наразі створюють архітектуру власних безпілотних систем. Однак поки що жодна з них ще не оприлюднила цю інформацію.

"Я повністю це підтримую. Спочатку зроби, потім говори. Інакше ти опинишся в ситуації, як у Великій Британії", – сказав Бровді.

Підхід до БПЛА у Європі: що відомо

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що США планують розформувати батальйон БПЛА, який був створений для вивчення досвіду війни в Україні. Зазначалося, що цей підрозділ переорієнтується на завдання повітряно-десантного піхотного батальйону.

Тим часом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський різко розкритикував вимогу Європи, яка дозволяє Україні закуповувати зброю в українських виробників за кошти ЄС лише в тому разі, якщо частка китайських компонентів у собівартості не перевищує 35%. Він заявив, що цей підхід є лицемірним. Також експерт зауважив, що ця вимога може значно збільшити вартість дронів, а також термін та кількість їхнього виготовлення.

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