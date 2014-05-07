МВС обіцяє в Одесі низку резонансних затримань

В Одесі буде проведено низку резонансних затримань, пов`язаних із масовими заворушеннями 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

«Затримання, які вже проведені в рамках розслідування подій 2 травня, – не кінець. Хочу запевнити, що найближчими днями, а можливо годинами, ви дізнаєтеся про деякі ще резонансні затримання, які проведуть в Одесі», - сказав Чеботар.

Він додав, що міліція зробить усе можливе для наведення порядку в місті. За його словами, нікому не дозволять порушувати порядок «хто б те не був, із якого боку – «Самооборони», «Правого сектора», люди інших переконань».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, й проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

У СБУ повідомили, що зіткнення й заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.