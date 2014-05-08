У Донецьку низка великих торгових центрів і магазинів оголосили про своє закриття на 9-11 травня

09:19, 08 травня 2014
Кримінал
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У Донецьку низка великих торгових центрів і магазинів оголосили про своє закриття на 9-11 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, торговий-розважальний центр «Донецьк-Сіті» оголосив про закриття 9, 10, 11 травня всіх магазинів, кафе і торгових точок з «технічних причин».

Торговий-офісний центр ”Green Plaza” на ці три дні закритий для покупців «у зв`язку з можливими провокаціями 9 травня і планованим 11 травня референдумом».

Також про закриття оголосили торгові комплекси «Планета», «ЦУМ», «Континент», «Золоте кільце».

В адміністрації торгового центру «Амстор» наразі не оголошують про закриття.

У торговому центрі «Велика кишеня» поки що теж не оголошують про закриття, але, оскільки цей магазин розташований неподалік від захопленої сепаратистами Донецької обласної прокуратури, до магазину постійно заходять за покупками люди в камуфляжі і зі зброєю, що насторожує покупців. Тому, найімовірніше, і цей торговий центр буде закритий на 9-11 травня у зв`язку з можливими в Донецьку заворушеннями у ці дні.

Крім того, в Донецьку спостерігається значний ажіотаж біля банкоматів. Люди шикуються у величезні черги, незалежно від того, якому банку належить банкомат.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральній прокуратурі України закликають громадян утриматися від будь-яких акцій 9 травня у зв`язку з можливими провокаціями. Служба безпеки України назвала серед найпривабливіших для провокацій, диверсійних актів, можливо, і терористичних, із застосуванням зброї і вибухівки регіонів Донецьку область.

У зв`язку з тим, що ситуація залишається тривожною на території Донецька, міській голова Олександр Лук’янченко сьогодні переніс на невизначений час спортивне свято, приурочене до Дня Перемоги, яке анонсувалося на 8 травня на площі перед РСК «Олімпійський».

11 травня представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» планують провести в регіоні референдум з питання: ”Чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки?”. Активісти «ДНР» мають намір провести референдум незалежно від рішень органів місцевого самоврядування.

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