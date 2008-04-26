Виконавча влада не фінансуватиме «нелегітимний» референдум у Севастополі

Севастопольська міська державна адміністрація не фінансуватиме проведення призначеного міською радою на 25 травня місцевого (консультативного) референдуму з питання довіри виконавчій владі міста, оскільки вважає його нелегітимним. Про це заявив голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН в прямому ефірі телеканалу «Бриз».

«По-перше, ми подали позов до суду, тому що я глибоко переконаний, що референдум нелегітимний, незаконний, і виконуватися міською адміністрацією це рішення не буде. По-друге, і я думаю, що городяни мене підтримають: ні копійки грошей з державного і місцевого бюджету на референдум ми виділяти не будемо. Не тому, що ми його боїмося, а тому, що це чистісіньке безглуздя і дурість. По-третє, не міська рада призначала адміністрацію і голову адміністрації, і не вона має право проводити референдум по органу влади, який не призначає», - сказав С.КУНІЦИН.

Разом з тим, як стверджує глава виконавчої влади міста, він ставиться «до цього абсолютно спокійно. Думаю, люди нас підтримають, ми готуватимемо місто до свята, упорядковувати його: до 9 травня, до Дня звільнення, до ювілею міста, до Дня ВМС, до Дня Чорноморського флоту. А інші хай займаються там базіканням і приймають які завгодно рішення». С.КУНІЦИН підкреслив: «Ніякі незаконні рішення міською адміністрацією виконуватися не будуть. І крапка».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він розглянути пропозицію голови Севастопольської міськради Валерія САРАТОВА сісти за стіл переговорів у разі відміни адміністрацією раніше укладених нею договорів суперфіція з комерційними підприємствами, С.КУНІЦИН сказав: «По-перше, це провокація. Що стосується договорів, то пан САРАТОВ має чудово знати одну просту істину: суд примусив міську адміністрацію підписати ці договори. І якщо у нас буде рішення суду вищої інстанції, яке скаже, що ми не праві, і відмінить... Адже він чудово розуміє, що навіть якщо я зараз підпишу і розірву цей договір, то інвестор вже судитиметься зі мною. Мені ніхто не дозволить розірвати цей договір. Тому ця пропозиція свідомо помилкова, і свідомо нездійсненна. Тим паче, що Вищий господарський суд України підтвердив правомочність дій адміністрації за інвестиційним проектом в районі сіла Флотське».

Більше того, додав голова міськдержадміністрації, «ми теж подали сьогодні позови до суду по виділенню (відповідно до рішення міськради від 8 квітня поточного року - УНІАН) 19 тисяч гектарів (а ця територія більше території Севастополя) державного заповідника, на 25 років двом мисливським фірмам. Віддали по 42 копійки за 1 га в оренду двом мисливським господарствам! Тим більше, віддали землі заповідників, розпайовані землі». На думку С.КУНІЦИНА, «ці 19 тисяч гектарів ні в яке порівняння з тим, що нам пред`являють по 300 гектарам (претензії міськради стосуються 365 га - УНІАН), відданим в оренду під інвестиції в мільярд доларів, не йдуть». Як вважає глава міста, «хай суд розбереться, і скаже, хто винен, а хто правий».

Як передає кореспондент УНІАН, 25 квітня в Севастополі відбулося перше засідання суду, на якому розглядався позов Севастопольської міської державної адміністрації щодо ініційованого міськрадою референдуму. Сьогодні газета міської ради «Севастопольські вісті» вже надрукувала всі рішення сесії міськради від 23 квітня, що стосуються організаційних питань про проведення місцевого (консультативного) референдуму. За підрахунками депутатів, на проведення референдуму необхідно 650 тисяч гривень, які слід виділити з місцевого бюджету (з бюджету розвитку).