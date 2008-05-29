Кримські татари пояснили, навіщо їм мова

Керівництво Меджлісу кримських татар звинувачує владу автономії в порушенні взятих Україною зобов`язань в частині виконання положень Європейської Хартії регіональних мов і мов меншин і заявляє про намір відродити кримськотатарську мову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови кримськотатарського Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА і керівника відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу Алі ХАМЗІНА з делегацією експертів Комітету Європейської Хартії регіональних мов і мов меншин.

«Р.ЧУБАРОВ і А.ХАМЗІН піддали різкій критиці позицію місцевих і центральної влад, що поклали всю тяжкість роботи в сфері відродження і розвитку кримськотатарської мови виключно на самих кримських татар. Такий стан справ, заявили представники Меджлісу кримськотатарського народу, суперечить взятим Україною зобов`язанням в частині виконання ними положень ратифікованої державою Європейської Хартії регіональних мов і мов меншин», йдеться в повідомленні прес-служби Меджлісу.

Представники Меджлісу як приклад навели «численні факти, що свідчать про дискримінацію кримських татар у сфері шкільної освіти, діяльності органів представницької і виконавчої влади Автономної Республіки Крим». «Так, наголошувалося, що окремі школи, які відкриваються з великими труднощами, з кримськотатарською мовою навчання, не забезпечені ні відповідними кадрами вчителів, ні підручниками і навчально-методичною допомогою, - підкреслили в Меджлісі. - Більше того, досі профільні міністерства і відомства України і Автономної Республіки Крим не мають елементарних планів розробки і видання необхідних підручників для шкіл з кримськотатарською мовою навчання, а вищі навчальні заклади України і Криму – обмежуються лише підготовкою вчителів кримськотатарської мови і літератури і цілком ігнорують підготовку вчителів для роботи в школах з кримськотатарською мовою навчання».

Керівництво Меджлісу звернуло увагу експертів на організацію навчального процесу в школах з російською мовою навчання. «Коли уроки кримськотатарської мови для учнів - кримських татар, виносяться за межі основних уроків, що, по суті, є дискримінацією дітей за національною ознакою», - сказано в повідомленні.

Було також зазначено, що в шкільних підручниках, зокрема, з таких предметів як «історія» і «література», міститься «украй тенденційна інформація про кримських татар», заявили в Меджлісі.

Р.ЧУБАРОВ заявив, що законодавча база України, надаючи громадянам України формальне право на широке використання своєї мови в різних сферах, включаючи освітню, практично не застосовує за своєю ініціативою правові та організаційні механізми для реального забезпечення цього права. «Для кримських татар таке ставлення держави є неприпустимим ще й тому, що за межами України, вони, на відміну від інших національних співтовариств, не мають ні етнічно тотожної держави, ні інших можливостей, звідки могли б одержати підтримку для збереження і розвитку своєї мови і культури», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Представники Меджлісу також заявили, що «кримські татари сповнені бажання відродити свою мову, бо усвідомлюють її роль у збереженні своєї ідентичності». У зв`язку з цим, зазначили представники Меджлісу, «кримські татари потребують як особливої уваги і доброї волі Української держави, так і підтримки міжнародних організацій».

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Криму функціонує 14 шкіл з кримськотатарською мовою навчання, крім того, в 62-х школах з російською мовою навчання відкрито 150 класів, де вивчається кримськотатарська мова. У 2009 році планується відкрити в Криму 15-ту кримськотатарську школу.

Голова Республіканського комітету в справах національностей і депортованих громадян АРК Сервер САЛІЄВ заявив, що «для забезпечення загальноосвітніх потреб депортованих громадян» найближчим часом необхідно збудувати ще не менше 10-12 шкіл з кримськотатарською мовою навчання.