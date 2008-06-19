ДАІ перероблятиме свої пости

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України перетворить стаціонарні пости ДПС на пости громадської допомоги. П

ро це на прес-конференції повідомив начальник Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ, коментуючи Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам», підписаний 18 червня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, начальник Державтоінспекції МВС України зазначив, що поштовхом до його підписання стали нещодавні події на стаціонарному посту в Закарпатській області, де за безперешкодний проїзд з водіїв брали хабарі. Згідно з цим Указом, Міністерство внутрішніх справ у місячний термін має ліквідувати стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби, яких сьогодні в Україні налічується 57, та запровадити сучасні технічні засоби контролю за дорожнім рухом. Як зазначено в документі, це зумовлено поліпшенням ефективності передбачених чинним законодавством оперативно-розшукових та профілактичних заходів з метою посилення контролю за дисципліною учасників дорожнього руху та ситуацією на дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах.

При цьому С.КОЛОМІЄЦЬ наголосив, що ще в 2005 році Міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ було ліквідовані стаціонарні пости, але через два роки Василь ЦУШКО, перебуваючи на посту керівника МВС, поновив їх.

На думку начальника Департаменту, ефективність роботи цих постів – нульова. По-перше, водії знають, де вони розташовані й уникають їх, або рухаються обачно. По друге, якщо брати до уваги, що пости обслуговують понад п’ять тисяч працівників Державтоінспекції, й скільки обходиться державі їх щоденне утримання, то доцільніше цих співробітників використовувати на більш складних ділянках доріг.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, в міністерстві вихід цього Указу сприйнято позитивно, і ліквідацію стаціонарних постів у місячний термін керівництво Департаменту Державтоінспекції гарантує в повному обсязі. «Це не значить, що пости буде зруйновано, або розпродано підприємцям. Вони будуть перепрофільовані: на їх місці буде створено пости громадської допомоги, де працюватимуть цивільні особи. Метою їх діяльності буде надання допомоги учасникам дорожнього руху: інформаційної, медичної, технічної тощо. Також під час спеціальних заходів з протидії криміналітету ці пости будуть використовуватися як пости дислокації сил та засобів органів внутрішніх справ – працівників Державтоінспекції та інших служб міліції. Також під час патрулювання маршруту працівники ДАІ можуть заїхати до приміщень таких постів для оформлення адміністративних правопорушень», - зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ.