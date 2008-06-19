1700 тонн мазутної суміші перероблено в Керченському порту

У Керченському морському торговельному порту перероблено 1,7 тис. тонн мазутно-піщаної суміші у порошковидний силікатно-карбонатний матеріал, який буде використано при виробництві асфальтобетону.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу України, робота з утилізації суміші триває цілодобово. Нині переробка суміші досягає 90 тонн на добу.

Фахівці сподіваються, що вже найближчим завдяки вдосконаленню установки третього модуля часом вдасться вийти на обсяги переробкидо 100 тонн на добу.

За словами начальника Керченського морського торговельного порту Олександра КОТОВСЬКОГО, у травні - червні на острові Коса Тузла силами МНС і Керченського порту зібрано близько 2 тис. тонн суміші, із них 650 тонн вже доставлено в порт на переробку.

Окрім того, ведеться відвантаження чергової партії на баржу для доставки з острова Коса Тузла в Керченський порт. "На жаль, найбільше постраждав саме Керченський порт, адже основна маса мазуту потрапила на його територію, - сказав О.КОТОВСЬКИЙ. – Тому роботи не припиняються: як тільки виявляється нове джерело забруднення у межах акваторії порту чи острова Коса Тузла, воно негайно ліквідується силами МНС".

Не зважаючи на зусилля працівників порту та фінансові ресурси, витрачені на збір та утилізацію мазутно-піщаної суміші, питання відшкодування Керченському порту затрачених коштів досі не вирішено.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року шторм спричинив корабельні аварії в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера "Волгонефть-139", що розламався, в морі вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більше 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту.