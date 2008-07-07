У Криму викрито посадовців, які незаконно передали 5 котелень

В Автономній Республіці Крим викрито посадових осіб Управління капітального будівництва однієї з міських рад, які незаконно передали закритому акціонерному товариству п’ять газових котелень, що були на балансі міськради, чим завдали збитки державі у вигляді несплати орендної плати на суму понад 200 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).