У Криму викрито посадовців, які незаконно передали 5 котелень
11:00, 07 липня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
В Автономній Республіці Крим викрито посадових осіб Управління капітального будівництва однієї з міських рад, які незаконно передали закритому акціонерному товариству п’ять газових котелень, що були на балансі міськради, чим завдали збитки державі у вигляді несплати орендної плати на суму понад 200 тис. гривень.
Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).
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