В Україні пройде великомасштабне медичне навчання

2 вересня на території декількох регіонів України розпочинається тактико-спеціальне медичне навчання на тему “Планування, організація роботи та управління військово-медичними закладами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру”.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, навчання проходитиме на території Вінницької і Одеської областей та АР Крим.

Їх основна мета полягає у вдосконаленні медичного забезпечення військ та підвищенні рівня бойової та мобільної готовності медичної служби ЗС України.

До навчання залучатимуться керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України, начальники Військово-медичних клінічних центрів регіонів України, головні медичні фахівці Міністерства оборони України, начальники Центрів медичної реабілітації та санаторного лікування, військових госпіталів, медичних служб Повітряних командувань “Центр”, “Захід”, “Південь”, начальники медичної служби армійських корпусів та санітарно-епідеміологічних закладів.

У навчанні будуть задіяні Військово-медичні клінічні центри Центрального, Південного та Кримського регіонів, Центр медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних та Військово-Морських Сил ЗС України “Судак”, два військові мобільні госпіталі, військовий польовий інфекційний госпіталь, чотири санітарно-епідеміологічні загони, санітарний літак Ан-26 “Віта”, санітарні вертольоти Мі-8, санітарний катер “Сокаль”, спеціальна медична техніка та обладнання.

Так, 2 вересня, навчання розпочнеться у Вінниці з проведення конференції “Стан та шляхи удосконалення системи управління медичної служби Збройних Сил України”.

3 вересня на Вінниччині з учасниками навчання відбудеться практичне заняття з організації роботи військового мобільного госпіталю щодо прийому, сортування, надання медичної допомоги та лікування постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій природного характеру, їх евакуація санітарним повітряним та автомобільним транспортом. Також відбудеться практичне заняття “Організація управління силами і засобами медичної служби Військово-медичного клінічного центру при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру”.

4 вересня у на базі однієї з військових частин, що дислокується у смт. Чорноморське Одеської області, відбудеться практичне заняття з розгортання та організації роботи військового польового інфекційного госпіталю на 200 ліжок щодо прийому, медичного сортування, надання медичної допомоги та лікування інфекційних хворих.

5 вересня у смт Приморське, що поблизу Феодосії у Криму, проходитиме практичне заняття з організації роботи військового мобільного госпіталю щодо прийому, сортування, надання медичної допомоги та лікування постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій природного характеру, їх евакуація санітарним повітряним та морським транспортом.

В цей же день на базі Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних та Військово-Морських Сил ЗС України “Судак” відбудеться практичне заняття з медичного забезпечення пошуково-рятувальних заходів на воді.

В ході цього заняття проводитимуться практичні заходи медичного спрямування з пошуку, рятування та виживання авіаційних екіпажів, ознайомлення із сучасним пошуково-рятувальним обладнанням та спорядженням. На практиці будуть відпрацьовані питання медичного забезпечення пошуково-рятувальної операції постраждалих льотчиків, надання їм медичної допомоги та проведення подальшої реабілітації.