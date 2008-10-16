Кримські чиновники обганяють контролерів по кількості порушень

У Криму за дев`ять місяців 2008 року чиновники обганяють контролерів по кількості порушень і злочинів, повідомляє прокуратура автономії.

За допущені порушення законодавства за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 518 чиновників і 474 контролери.

Прокуратура узагальнила результати наглядової діяльності додержання законів державними контролюючими органами, органами виконавчої влади і чиновниками місцевого самоврядування у поточному році. "Висновки: чиновники та контролери менше здійснювали злочинів (-18), але більше приймали незаконних рішень (+46), якими порушувалися інтереси громадян і держави. ", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

На ниві ухвалення незаконних рішень лідирували посадовці органів представницької влади, кажуть у наглядовому відомстві. Після втручання прокуратури скасовано 1727 незаконних рішень органів представницької (1081 рішень), центральної і місцевої (198) влади і контролюючих органів (448). За прокурорськими протестами вони анулювали свої неправомірні рішення.

Заходами прокурорського реагування відшкодовано 5,5 мільйонів гривень завданих незаконними рішеннями і діями чиновників і контролерів збитків.