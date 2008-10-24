Профспілки просять долати наслідки кризи не за рахунок працівників

Федерація профспілок України закликає владу долати наслідки світової економічної кризи не за рахунок трудящих. Про це йдеться в зверненні Федерації профспілок України до органів державної влади, роботодавців, переданому в УНІАН.

У звернені Федерація профспілок України висловлює крайню стурбованість членів профспілок, профспілкових організацій ситуацією, що складається в України у зв’язку з світовою фінансовою кризою, яка вже негативно позначилася на багатьох секторах економіки, зокрема, в металургійній, хімічній, будівельній галузях, торгівлі.

Вони підкреслюють, що криза загрожує роботі, домівкам та майбутньому мільйонів трудящих та їх сімей, які ніколи не отримували достатніх доходів в роки реформ, яким недоплачували за їхню працю і які не несуть відповідальності за те, що відбувається з фінансами та економікою України.

”Нинішню ситуацію послідовно створювали безвідповідальні політики та бізнес. Світова фінансова криза лише прискорила негативні процеси”, - наголошується в документі.

Члени профспілок висловлюють обурення тим, що податки, сплачені працівниками в Україні, використовуються для порятунку бізнесменів, “чия жадібність, безвідповідальність та зловживання владою призвели до фінансової кризи, загальмували розвиток економіки, поставили під загрозу діяльність тисяч підприємств і організацій”.

Профспілки вимагають від Верховної Ради України, Президента України, РНБО, уряду вжити невідкладних заходів з метою захисту громадян від наслідків кризи і не допустити: перекладення державою і бізнесом наслідків фінансової кризи на плечі працівників і членів їх сімей, рівень доходів у переважній більшості, яких є нижчим за конституційні гарантії; погіршення соціально-економічного становища працівників шляхом можливого зниження державних соціальних гарантій і стандартів та перегляду зобов’язань роботодавців у колективних договорах у сторону зменшення; масових звільнень працівників, запровадження безоплатних відпусток; зниження рівня заробітної плати працівників, тощо.

ФПУ звертається до Президента України Віктор ЮЩЕНКА з пропозицією скликати до 1 листопада 2008 року Національну тристоронню соціально-економічну раду при Президентові України для обговорення ситуації, що склалася у фінансовому секторі та реальній економіці, і вироблення узгоджених дій органами державної влади та соціальними партнерами щодо подолання кризи.

Крім того вони просять прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО провести невідкладні консультації з профспілками з питань, які ініціюються урядом як стабілізаційні антикризові заходи, та введення до антикризових органів представників профспілок з метою недопущення порушення умов Генеральної угоди на 2008-2009 роки та погіршення соціально-економічного становища працівників, розблокування урядовою стороною роботи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Профспілки просять Верховну Раду України, політичні фракції невідкладно ухвалити Державний бюджет України на 2009 рік, без зниження передбачених проектом рівня державних соціальних стандартів та гарантій.

Голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ профспілки пропонують провести з ними зустріч з питань безумовного забезпечення банківськими установами платіжних зобов’язань перед громадянами та юридичними особами, забезпечення права вільно розпоряджатися своїми коштами.