Що таке «адаптація» і чому в Україні відключать РТР та ОРТ?

Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО вважає, що Національна рада з питань телебачення й радіомовлення повинна надати громадянам максимум інформації про причини прийняття рішення про заборону на трансляцію у кабельних мережах України деяких російських телеканалів, що не адаптовані до українського законодавства.

«Громадяни мають розуміти критерії адаптованості закордонних ЗМІ до українського законодавства», - йдеться в коментарі представника Президента в АРК, переданому в УНІАН.

Як вважає Л.ЖУНЬКО, рішення є правильним і зрозумілим, якщо не викликає невдоволення людей і не порушує їхні права на отримання інформації з каналів, до яких вони звикли.

Крім того, зазначає Л.ЖУНЬКО, для людей не є таємницею, що російські канали, у тому числі мовлення яких має бути припинено в Україні, «дають українську рекламу мовою оригіналу навіть на території Ізраїлю, Лівану, Німеччини тощо».

На думку представника Президента, якщо Нацрада вважає, що окремі російські телеканали порушують моральні норми, «вона, безумовно, повинна зробити все можливе, щоб не допустити експортування в Україну такої продукції».

Водночас він зауважив: щоб не викликати реакцію відторгнення в громадян, Нацрада повинна надати чіткі роз`яснення своїх дій.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

9 жовтня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.

Верховна Рада Криму планує в листопаді прийняти звернення до Конституційного Суду України щодо відповідності законодавству рішення Нацради, повідомив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Віце-спікер парламенту автономії Михайло БАХАРЄВ назвав рішення Нацради неконституційним і закликав операторів кабельного телебачення не виконувати його.

У свою чергу, перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що рішення щодо припинення ретрансляції у кабельних мережах неадаптованих до українського законодавства програм стосуються не тільки російських телекомпаній. Він підкреслив, що рішення Нацради стосується всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, й при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення. Нацрада наполягає на тому, щоб програми телеканалів були приведенні у відповідність до стандартів конвенції про транскордонне мовлення, а також до вимог українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».

Зі свого боку голова Постійної комісії з депутатської етики та організації роботи Верховної Ради АРК та ЗМІ Григорій ІОФФЕ заявив, що «Україна не приєдналася до цієї європейської конвенції». «Тобто, не будучи учасником конвенції, Національна рада вимагає від інших країн та інших виробників телевізійної продукції бути учасниками цієї конвенції», - сказав Г.ІОФФЕ.