Комітет виборців України назвав найоптимальнішу дату для виборів

Комітет виборців України вважає найоптимальнішою датою проведення дострокових парламентських виборів 25 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, Комітет виборців України бачить два шляхи подолання політичної кризи: створення нової дієвої коаліції у Верховній Раді України, яка візьме на себе повноваження і відповідальність, або проведення позачергових виборів народних депутатів.

Однак для КВУ очевидно, що політичні методи вирішення конфлікту не спрацьовують, нова коаліція в будь-якому форматі не створена через особисті амбіції політиків та політичну безвідповідальність.

І.ПОПОВ підкреслив, що КВУ свідомий того, що юридичними методами довести правоту кожної зі сторін конфлікту найближчим часом неможливо. Разом з тим виникає все більша загроза провокацій і вирішення політичного протистояння силовими методами. Тому проведення виборів може стати кращим із усіх гірших сценаріїв подолання кризи в українській політиці. КВУ вважає, що створення нової коаліції можливе лише після проведення виборів.

За його словами, сьогодні всі розуміють, що політичного рішення досягти не вдасться, оскільки немає діалогу, який би міг сприяти досягнення компромісу.

«Залишаються провокації: підпал Рейхстагу, силове протистояння. Цього не хотілось би. У нас багато політизованих силових структур. Якщо вони будуть втягуватись – дійсно буде кров. А якщо замість Рейхстагу буде підпал Чорноморського флоту Росії, то це буде міжнародний збройний конфлікт», - сказав І.ПОПОВ.

Саме тому, на його думку, залишається єдиний вихід із ситуації - проведення дострокових виборів.

За словами І.ПОПОВА, для країни буде краще, якщо Президент, прем’єр-міністр та інші посадовці не працюватимуть два місяці і займатимуться агітацією, ніж вони не працюватимуть ще невизначений час.

КВУ вважає, сказав І.ПОПОВ, що вибори повинні бути проведені досить швидко, бо безвладдя та політичне протистояння вже зараз створили загрозу національній безпеці України. Однак, в умовах, що склалися, провести вибори у 2008 році нереально.

На думку експертів КВУ, оптимальною датою проведення виборів може стати 25 січня 2009 року. Це дозволить прийняти більшість антикризових законів, зміни до виборчого законодавства, але активна фаза виборчої кампанії не припадатиме на святкові дні.

Тому оптимальним строком для проведення дострокових парламентських виборів він називає кінець січня-початок лютого.

При цьому І.ПОПОВ підкреслив, що до оголошення дати виборів необхідно здійснити ще ряд важливих кроків. Зокрема, за оцінками експертів КВУ, до виборчого законодавства необхідно внести такі зміни: врегулювати питання використання на дострокових виборах списків виборців (скасувати відповідну норму в законі про Державний реєстр виборців); встановити новий принцип формування виборчих комісій, залучивши до процесу і позапарламентські політичні сили; лібералізувати законодавство у питанні використання ЗМІ під час виборчої кампанії; зняти 50-відскотковий поріг явки виборців на позачергових виборах.