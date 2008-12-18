Кримські депутати пропонують розстріляти зухвалих бакланів

Верховна Рада Криму пропонує дозволити відстріл баклана великого, для чого парламентарії збираються попросити своїх колег із Верховної Ради України внести зміни до Закону ”Про мисливське господарство та полювання”.

Як передає кореспондент УНІАН, у пояснювальній записці до постанови ВР АРК наголошується, що в східному Криму, зокрема, на території Мисовської сільської ради Ленінського району ”склалася негативна екологічна ситуація, пов`язана з життєдіяльністю популяції баклана великого, внаслідок якої впродовж цілого ряду років гинуть лісові насадження”.

”За період із 1999 до 2007 року баклани довели до повного усихання 162 га 50-річних насаджень сосни кримської”, - йдеться в документі.

У пояснювальній записці наголошується, що чисельність баклана великого в Азово-Чорноморському регіоні має стійку тенденцію до зростання, тому ”вже давно назріла необхідність вирішення даної проблеми”. Шумове відлякування бакланів у період початку гніздування не дало результатів, і депутати вважають відстріл найбільш ефективним засобом боротьби з бакланами.

У зв`язку з цим вони пропонують внести зміни до Закону ”Про мисливське господарство та полювання”. ”Ухвалення запропонованого закону України дозволить зберегти цінні лісові насадження в степовій зоні Азово-Чорноморського регіону України”, - йдеться в пояснювальній записці.

54 із 59 депутатів проголосували за ухвалення постанови.

Водночас деякі кримські депутати висловилися проти відстрілу бакланів. ”Мені здається, з бакланами ми поквапилися... Сьогодні є прекрасні шумовідлякуючі установки, можна (їх застосовувати) для того, щоб вони (баклани) поміняли місце своєї дислокації й відлетіли на якісь острови, вони (установки) недорого коштують, - зазначив депутат, директор Ялтинського зоопарку ”Казка” Олег ЗУБКОВ. - Але стріляти - це остання справа. Над нами сміятимуться, це буде показово в масштабах України, можливо, не варто було б у цьому питанні поспішати”.

Депутат ВР Криму Лариса КОПАЄНКО зазначила, що знищення лісових насаджень говорить не на користь бакланів, але те, що парламентарії хочуть дозволити відстріл птахів, говорить ”не на користь людини”. ”Щоосені від нас у теплі краї відлітають птахи. Вони там гнізда не в`ють і пісень не співають, там вони думають тільки про одне: коли вони повернуться на батьківщину. Так сталося, що Крим - батьківщина наша й така ж батьківщина бакланів, а ми так спокійно розпоряджаємося (долею птахів)”, - сказала Л.КОПАЄНКО.

В результаті кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО запропонував депутатам, які більше за всіх переймалися долею бакланів, підготувати проект ВР Криму про внесення змін до прийнятої сьогодні постанови. ”Ми поки її (постанову) не відправлятимемо до Верховної Ради (України). На наступній сесії ми проголосуємо з вашими поправками”, - сказав голова парламенту автономії.

Кримські екологи вже висловили обурення у зв`язку з наміром дозволити проведення відстрілу бакланів. ”Стаття 33 Закону України ”Про мисливське господарство та полювання” - ”Відстріл і вилов хижих і шкідливих тварин, здобич мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця проживання” - вступає в суперечність із Законом України ”Про захист тварин від жорстокого поводження”, який не містить такого поняття як ”шкідливі тварини”. Додавати в перелік так званих ”шкідливих тварин” ще й великого баклана - посилювати жорстоке поводження з тваринами”, - заявила Кримська республіканська асоціація ”Екологія і світ”.

Екологи зазначають, що українське законодавство передбачає регулювання чисельності диких тварин ”перш за все методами біостерилізації або біологічно обгрунтованими методами”. ”Найбільш біологічно обгрунтований метод, на наш погляд, – повернути птахам їхнє місце існування (острови в Акташському озері, які були знищені при перетворенні його на ставок-охолоджувач Кримської атомної станції). А відстріл ні в чому не винних птахів - це вбивство”, - підкреслили в асоціації ”Екологія і світ”.

Екологи також заявили про підтримку рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції ”Стан чисельності та розподіл великого баклана: характеристики популяцій і підходи до регуляції чисельності”. ”У них, зокрема, зазначається, що ”для вирішення комплексу питань, пов`язаних із великим бакланом в Україні, вважати першочерговим завданням створення й затвердження цільової державної програми ”Програма комплексного підходу до регуляції чисельності великого баклана в Україні”, - уточнила ”Екологія і сівт”.