Боротьбу з проявами радикалізму і ксенофобії у Криму треба посилити

Правоохоронні відомства і громадськість мають спільно протидіяти проявам радикалізму, ксенофобії, расизму та етнічної дискримінації в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО сьогодні на колегії в кримській міліції назвав прояви ксенофобії, расизму, етнічної дискримінації «ганебним явищем», яке притаманне виступам представників екстремістки настроєних політичних і громадських сил автономії і допускається в матеріалах окремих засобах масової інформації Криму, «настроєних антидержавницьки».

«Немає сумнівів, що правоохоронні відомства мають у своєму арсеналі певні напрацювання і методику боротьби з такими ганебними явищами, але ця суто професійна діяльність не викорінює причин явища», - сказав постпред Президента, додавши, що силовикам і громадськості треба створити «спільну платформу» для боротьби з проявами радикалізму і ксенофобії.

Зокрема, Л.ЖУНЬКО запропонував за участю Головного управління МВС України в Криму створити експертну робочу комісію з питання захисту громадської моралі.

«Висновки комісії могли б бути підставою для порушення кримінальних справ за фактами міжетнічної нетерпимості, національної, расової чи релігійної ворожнечі і ненависті, приниження національної честі і гідності, образи почуттів громадян за їх релігійні переконання», - заявив представник глави держави.

Крім того, він запропонував посилити роботу з розслідування протиправних дій, пов`язаних з проявами вандалізму, активізувати профілактичну роботу з молоддю (особливо з членами радикальних молодіжних об`єднань), провести консультації з головами релігійних організацій про необхідність виховання у віруючих почуття терпимості до представників різних національностей.

Також Л.ЖУНЬКО вважає необхідним «забезпечити на умовах державного замовлення створення і поширення спеціальних тематичних радіопередач», спрямованих на протидію ксенофобії, расової і етнічної дискримінації в Криму.

У ході колегії перший заступник начальника Головного управління служби безпеки України в Криму Ігор БАБИНЕЦЬ повідомив, що в 2008 році правоохоронці запобігли 50 спробам проведення в автономії акцій, «які могли б перерости в масові безпорядки і мати негативний резонанс у суспільстві». «Стабільність у Криму є, ми не допустили нових земельних самозахоплень, не допустили збільшення протесних акцій і масових безпорядків», - сказав представник СБУ.

При цьому він висловив занепокоєння поширенням у Криму радикальних релігійних течій.

І.БАБИНЕЦЬ вважає за необхідне на законодавчому рівні розширити повноваження правоохоронних органів для протидії цьому «соціально небезпечному явищу».