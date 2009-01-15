У деяких школах Севастополя через холод скоротили уроки

У деяких школах Севастополя через невідповідність температурного режиму санітарним нормам уроки скорочено до 30-35 хвилин.

Про це повідомив начальник управління освіти та науки міськдержадміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ під час сьогоднішньої зустрічі голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА з представниками системи освіти міста, передає УНІАН.

За словами М.ЧЕРБАДЖІ, «ситуація непроста, особливо там, де тепло подають ТЕЦ..., але паніки в школах і дитячих садках немає». «В деяких школах ми були вимушені скоротити уроки до 30-35 хвилин, у деяких включаємо додатковий обігрів. І педагоги, і батьки розуміють ситуацію», - додав він.

Присутні на зустрічі директори шкіл підтвердили: в кожній установі системи освіти до вирішення проблеми тепла підходять індивідуально - в одних на час холодів відмовилися від «кабінетної системи», діти зосереджені в одних і тих же класах.

С.КУНІЦИН, у свою чергу, підкреслив: «Севастополь - єдиний регіон України, який платить за газ, але в необхідному обсязі його не отримує». За його словами, «ця проблема - навіть не в площині російсько-українських газових відносин. Просто місто знаходиться «в кінці труби», ми одержуємо блакитне паливо самими останніми на півострові й, на жаль, виходить, що «за залишковим принципом». Звідси - зниження тиску газу. А на низькому тиску наші великі котельні просто не в змозі забезпечувати потрібну температуру теплоносія».

Крім того, пояснив він, ще одна проблема - довжина теплотрас.

В зв`язку з цим С.КУНІЦИН висловив жаль, що кілька років тому міська влада (міськрада попереднього скликання, яка відмовилася від кредиту ЄБРР, - УНІАН) відмовилася від проекту децентралізації системи опалення.

Учасники зустрічі зійшлися в думці, що реальний вихід із ситуації, що склалася, полягає в тому, що школи й дитсадки мають бути обладнані своїми котельними.