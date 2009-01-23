Державна дума Росії звинувачує Україну в недружній політиці

Російська Державна дума вважає, що певні сили в керівництві України намагаються проводити недружню політику по відношенню до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні Державної думи РФ до народів України та РФ у зв`язку з 355-річчям Переяславської Ради, що виповнюється в січні.

Ініціатором цього проекту виступив перший заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН.

«На жаль, у той час, як відносини народів Росії та України залишаються і близькими, і дружніми, певні сили в керівництві України намагаються проводити курс, несумісний із політикою дружньої держави. Навмисно очорняється тисячолітня історія взаємин двох братніх народів, штучно обмежується можливість здобування освіти російською мовою й звужуються сфери її застосування, під виглядом боротьби за українську культуру піднімається хвиля націонал-шовінізму та русофобії. Абсурдність такого підходу очевидна: Київ був столицею староруської держави, яка заклала основи російської культури», - йдеться в заяві.

Депутати Держдуми, за їхніми словами, «розуміють, яка відповідальність лежить на президентах, урядах і парламентах наших держав за подолання наслідків глобальної фінансової кризи, забезпечення гідного місця Росії та України в світовій політиці та економіці». Разом із тим, зазначають автори документа, «історичний досвід говорить про те, що запорукою успіху у вирішенні цих важливих завдань мають бути не протистояння, а збереження й примноження тих добрих традицій, які були створені нашими загальними предками».

Відзначаючи знаменну дату 355-річчя Переяславської Ради, депутати Держдуми думи звертаються до народів Росії та України із закликом, незважаючи ні на які труднощі, здійснити нові зусилля в боротьбі за збереження історичної єдності та дружби.

Окрім цього, зазначається, що після Переяславської Ради особливо активно почали розвиватися всесторонні зв`язки між нашими народами, що взаємно збагачують і доповнюють культуру та науку, покладені у фундамент нашої державності.

«В результаті об`єднання двох братніх народів були зміцнені основи слов`янської цивілізації. Наша дружба пройшла через важкі випробування: багатовікове кріпацтво, реформи, революції, громадянські та вітчизняні війни, голод і повоєнну розруху, труднощі відновлення народного господарства, припинення існування великої держави», - йдеться в зверненні.

Окрім цього, в документі наголошується, що народи України та Росії «разом захищали й відновлювали країну, добивалися видатних результатів у науці та техніці, культурі та мистецтві, створили ракетно-ядерний щит країни, запустили перший штучний супутник Землі. Ми разом по праву можемо цим пишатися».