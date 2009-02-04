Українська фірма вирішила випускати інструкцію до ліків двома мовами

За наполяганням мешканки Севастополя фармацевтична фірма «Дарниця» ухвалила рішення про випуск інструкцій до лікарських препаратів двома мовами: російською та українською, повідомили в прес-службі народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНИЧЕНКА.

«Днями на мою адресу прийшов лист від УСТИНОВОЇ А., мешканки Севастополя, яка змогла відстояти своє базове право на рідну мову. За її наполяганням фармацевтична фірма «Дарниця» прийняла рішення про випуск інструкцій до лікарських препаратів двома мовами: російською та українською. До цього лікарські препарати випускали для продажу на території України тільки з вкладками українською мовою», - повідомив народний депутат.

За словами В.КОЛЕСНИЧЕНКА, «приймаючи будь-який лікарський засіб, заздалегідь не вивчивши інструкцію із застосування препарату, у людини можуть виникнути різноманітні побічні реакції, які загрожуватимуть не тільки здоров`ю, а й життю. А беручи до уваги те, що велика частина населення України використовує в ужитку російську мову, фактично здоров`я багатьох людей опиняється під загрозою через неправильне розуміння правил застосування того чи іншого препарату».

Депутата тішить те, що фармацевтична фірма пішла на розумні поступки та без рішення суду внесла зміни в графічне оформлення інструкції з медичного застосування лікарських препаратів. «Відтепер «Дарниця» поступово замінюватиме інструкції з медичного застосування (однією мовою - українською) на інструкції двома мовами (російською та українською)», - повідомив нардеп.