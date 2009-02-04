Крим ще не отримував від Міноборони документи на конфліктну землю

Уряд і парламент Криму шукають компроміс для вирішення конфлікту, що виник навколо самовільно зайнятої кримськими татарами ділянки землі на вулиці Балаклавська у Сімферополі.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти компромісне рішення щодо врегулювання конфліктної ситуації», - заявив сьогодні керівник парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

Кримська влада звернулась до Міністерства оборони України, у віданні якого знаходиться ділянка землі, що прилягає до самозахвату на Балаклавській, із проханням передати його у власність Сімферополя. «Ми звернулись у Міністерство оборони України, щоб прилегла земельна ділянка площею 37 гектарів була передана в запас міста Сімферополя з подальшою передачею під житлове будівництво, можливо, під комерційне будівництво», – сказав спікер Криму, додавши, що частина земель може бути використана і для будівництва житла для військовослужбовців.

На сьогодні Рада міністрів Криму не одержувала від Міноборони документів про передачу ділянки по вул. Балаклавській, де кримські татари заснували селище «Новий Крим», у власність автономної республіки. «Ми не маємо у своєму розпорядженні таких документів», – заявив помічник кримського прем`єра – прес-секретар Олександр ЗВЄЗДІН, коментуючи УНІАН інформацію окремих ЗМІ про те, що від Міноборони до Ради міністрів надійшов такий пакет документів.

У прес-службі Міністерства оборони України кореспонденту УНІАН повідомили, що, можливо, питання про передачу землі на. вул. Балаклавській і розглядається, «але документально і фактично зробити це (передати землю) поки що немає можливості». «Просто так ми не можемо комусь щось віддавати, не дивлячись на те, що воно у нас зайве. Це все (передача землі) регламентується відповідними постановами», – зазначив співробітник прес-служби Міноборони.

Нагадаємо, кримські татари самовільно зайняли 8 із 45 гектарів території по вул. Балаклавська, що звільняє військова частина. 80 сімей кримських татар зараз облаштовуються на земельній ділянці – будують житло і побудували мечеть, все це вони назвали селище «Новий Крим». Разом з тим, ділянка, де розташований самозахват, раніше була виділена комерційній фірмі під будівництво житлового комплексу. Учасники так званих «полян протесту» з числа кримських татар заявляють, що земля передана незаконно. Представники комерційної структури це спростовують. Меджліс заявляє про підготовку «збройної спецоперації» зі зносу споруд кримських татар. Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самобудов за рішеннями суду, які потрібно виконувати. Примусовим виконанням рішень судів займається Державна виконавча служба, що входить у систему органів Міністерства юстиції. ДВС за необхідності залучає співробітників органів внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. У січні та листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбулися сутички між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.