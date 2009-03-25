Прокуратура вказала на недоліки в галузі охорони здоров`я в Криму

Прокуратура Криму заявляє про порушення в автономії вимог законодавства про охорону здоров`я.

Як повідомили у прес-службі наглядового відомства, заступник прокурора автономії Таміла ДРОБИЦЬКА сьогодні на колегії в Сімферополі навела приклади порушень і злочинів, які негативно позначаються на функціонуванні та розвитку галузі охорони здоров`я.

Це передусім порушення конституційного права на безплатність медичних послуг. «Факти вимагання грошей за проходження медоглядів і лікування встановлено в Судаку, Євпаторії, Красноперекопському та Кіровському районах. Особливих труднощів зазнають пільговики – інваліди та ветерани, особливо в Сімферополі, Судаку та Нижньогірському районі, які не забезпечуються безплатними медикаментами та медобслуговуванням. Їм доводиться придбавати ліки, до того ж іноді за завищеною ціною. Факти перевищення гранично допустимих націнок виявлено в Судаку, Алушті, Бахчисарайському районі. У Нижньогірському та Радянському районах влада взагалі не перевіряла, за якою ціною відпускають населенню ліки», – сказано в повідомленні.

Прокуратура вкотре звертає увагу кримської влади на те, що в автономії не розроблено жодної програми, яка передбачала б цільове фінансування охорони здоров`я дітей, зокрема запобігання дитячій захворюваності, інвалідності, смертності. «Як результат – пологові будинки та дитячі установи фінансуються тільки на 45%, діти до трьох років і діти-інваліди до 18 років не забезпечуються безплатними ліками», – зазначили в прокуратурі.

Крім того, прокуратура заявляє про відсутність спеціалізованих відділень для ВІЛ-інфікованих і незабезпечення їх безплатними медикаментам, непристосованість протитуберкульозних установ. «Це насамперед наслідок недофінансування галузі. Але й ця біда теж має свої причини у вигляді недостатньої уваги до проблеми: місцева влада в окремих регіонах Криму не розробляють спеціальні програми для підтримки охорони здоров`я, а там, де такі програми прийнято, їх не виконуються у повному обсязі», – заявили в наглядовому відомстві.

Довідка. У 2008-2009 роках під час проведених перевірок органами прокуратури Криму порушено 23 кримінальні справи. На виявлені порушення законодавства про медицину прокуратурою внесено 128 документів реагування, за наслідками розгляду яких до 258 посадовців застосовано дисциплінарні та адміністративні заходи.

Прокуратура протистоїть незаконному відчуженню майна санаторіїв, що належать до установ охорони здоров`я («Піонер», «Факел», «Іскра», «Долосси», «Передгірний», «Орля», ім. Боброва та ім. Сеченова), представляючи їхні інтереси в суді.