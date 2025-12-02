Інтенсивність українських атак дронами по російських цілях досягла піку в липні.

Україна реалізує нову стратегію, атакуючи кораблі так званого "тіньового флоту" Росії. Це відбувається на тлі важливої дипломатичної фази щодо мирних перемовин між Україною та Росією на чолі з США.

Як пише Financial Times, атаки на танкери стали частиною української кампанії зі скорочення енергетичних доходів Кремля. Ці дії також демонструють західним партнерам здатність України завдавати потужних ударів, попри складну ситуацію на фронті.

"Атака на порожні танкери тіньового флоту знаменує собою навмисне розширення логіки глибоких ударів України з фіксованої російської енергетичної інфраструктури на мобільні елементи системи експорту нафти", – зазначив директор польської аналітичної групи Rochan Consulting Конрад Музика.

Відео дня

За його словами, Україна, ймовірно, навмисно атакувала порожні судна, щоб "продемонструвати як можливості, так і наміри", при цьому уникаючи масштабних екологічних чи політичних ризиків, які виникли б у разі удару по танкеру, завантаженому нафтою.

За даними газети, інтенсивність українських атак дронами по російських цілях досягла піку в липні та склала у середньому близько 200 ударів щодня. Минулого місяця цей показник становив приблизно 180 ударів безпілотників на день.

Значна частина атак була спрямована на російські нафтопереробні заводи, що спричинило зростання цін на внутрішньому ринку та локальні дефіцити в РФ.

За оцінкою Конрада Музики, нова лінія атак має на меті вплинути на "ширший ланцюг постачання енергоносіїв Росії, збільшуючи вартість, ризики та труднощі, пов’язані з експортом сирої нафти".

Ураження танкерів у Чорному морі

Як писав УНІАН, 28 листопада у Чорному морі, неподалік від турецьких проток, загорілися два танкери – KAIRO та VIRAT. Обидва належали до "тіньового флоту" РФ, і перевозили нафту в обхід міжнародних санкцій.

За даними джерел, танкери були уражені морськими дронами СБУ. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми та прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

Вас також можуть зацікавити новини: