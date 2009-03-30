Видавці проти примусового переходу ЗМІ на українську мову

Українська асоціація видавців періодичної преси (УАВПП) виступає проти ухвалення Верховною Радою законопроекту, що передбачає перехід друкованих та електронних засобів масової інформації держави на українську мову.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві УАВПП з приводу відповідного законопроекту "Про державну мову та мови національних меншин в Україні", зареєстрованого у парламенті 17 березня (№4222).

“УАВПП та вся видавнича спільнота України висловлюють глибоку стурбованість намаганнями деяких народних депутатів України примусово нав’язати читачам використання певних мов споживання інформації всупереч їх бажанню та готовності платити власні гроші за те, щоб споживати інформацію тією мовою, яка є більш прийнятною для них”, - підкреслюється в заяві.

За словами авторів заяви, щоб цей законопроект не залишився без уваги, вони направили листи до керівництва ВР, парламентських фракцій, Комітету ВР з питань свободи слова і розвитку інформаційної галузі та до автора законопроекту, народного депутата Юрія ГНАТКЕВИЧА, в яких закликає направити законопроект на доопрацювання, оскільки “він суперечить трьом фундаментальним положенням прав, свобод та регулювань економічної діяльності в Україні та Європі”.

УАВПП виділяє три головні вади законопроекту і причини для того, щоб направити його на доопрацювання.

В першу чергу, за словами авторів заяви, прийняття законопроекту №4222 призведе до ненадходження до бюджетів усіх рівнів понад 250 млн. грн. податкових платежів та до додаткового збільшення кількості безробітних більш ніж на 20 тис. осіб.

По-друге, обов’язкове запровадження української мови для друкованих видань суперечить міжнародним зобов’язанням та чинному законодавству України, стверджують в УАВПП.

По-третє, запровадження мовних нормативів у пресі призведе до певного дефіциту російськомовних газет та журналів, що спричинить переорієнтацію читачів на російські ЗМІ, а це особливо небезпечно напередодні виборів, відзначають в УАВПП.

Крім народних депутатів, УАВПП закликає своїх членів - 93 видавничі компанії України - та усіх небайдужих видавців провести на сторінках свої видань широку дискусію стосовно використання української мови у друкованих ЗМІ.

Разом з тим УАВПП зазначає, що видавці не тільки не проти, а за те, щоб разом з державою реалізувати системний проект, спрямований на популяризацію використання української мови в Україні. Головне - щоб цей важливий соціальний проект ініціювала держава та запросила видавців до співпраці у ньому. Відповідно, зарезервувавши необхідне фінансування для реалізації такого проекту, підкреслили автори заяви.

Як сказав президент УАВПП, керівник робочої групи УАВПП з питань покращення законодавчого поля галузі Олександр АНТОНЕЦЬ: "Примусове запровадження української мови в друкованих ЗМІ є зневагою, в першу чергу, до читачів, які сплачують власні гроші за те, щоб читати тою мовою, якою вони бажають. Журналісти просто мусять виконати свій професійний обов’язок та винести на обговорення пропозицію народних обранців з читачами - тобто з тими, хто, обираючи народних депутатів, надає їм повноваження діяти від імені народу України".