У Криму дитина отримала опіки 30% тіла, виливши на себе таз із кип`ятком

У Криму дитина одержала термічні опіки 30% тіла, виливши на себе таз із кип`ятком.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

Дитину, 2007 року народження, з термічними опіками 30% тіла - грудей, живота, рук I-II-III ступеня - доставлено до лікарні. Стан – середнього ступеня тяжкості.