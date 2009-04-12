У Криму дитина отримала опіки 30% тіла, виливши на себе таз із кип`ятком
12:30, 12 квітня 2009Крым
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Стан – середнього ступеня тяжкості
У Криму дитина одержала термічні опіки 30% тіла, виливши на себе таз із кип`ятком.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.
Дитину, 2007 року народження, з термічними опіками 30% тіла - грудей, живота, рук I-II-III ступеня - доставлено до лікарні. Стан – середнього ступеня тяжкості.
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