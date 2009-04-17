Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» відкрив інтернет-магазин.

Інтернет-магазин повністю автоматизован та є офіційним торговим представництвом заводу «Коктебель».

Сьогодні магазин обслуговує Київ та Київську область. В асортименті інтернет-магазину колекційні вина та коньяки, витримані не менш ніж 10 років. Зазначається, що асортимент продукції на складі інтернет-магазину буде розширюватися щомісячно.

Розрахуватися за продукцію можна за допомогою платіжної картки або співробітнику служби доставки при її отриманні. Замовлена продукція доставляється на протязі 24 годин з моменту оформленні замовлення.

Першим замовником інтернет-магазину став Секретаріат Президента України. Була куплена пляшка колекційного вина Талісман Коктебель 1979 року за 159 грн.

Довідка УНІАН. Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» - один з найбільших виноробних підприємств України.

Виробляє коньяки, молоді та марочні (старі та колекційні) вина. Підприємство має повний цикл виробництва. Завод має 2,2 тис. га власних виноградників.

На території ЗАО «ЗМВК «Коктебель» знаходиться найбільша у Європі мадерна площадка та енотека.