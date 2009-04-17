Грач клянеться бути в КПУ до смерті

Глава кримської організації КПУ Леонід Грач запевняє, що він не збирається виходити з партії, і в нього немає конфлікту з її лідером Петром Симоненком.

Про це Грач заявив в ефірі телеканалу TBi, передає прес-служба каналу.

"Якщо сказати по-одеськи: не дочекаються, то цього мало. Я з цією партією до смерті. Моєї. А партія буде вічно жити? І я збираюся жити довго", - заявив Грач.

Щодо взаємин із Симоненком лідер кримських комуністів заявив: "Я лідера партії ще не критикував. З партією в мене все нормально, просто є різні погляди і підходи". Він підкреслив своє небажання з`ясовувати відносини і взагалі повертатися до цієї теми. Грач запевняє, що із Симоненком він зустрічається, спілкується, але з`ясовувати відносини не збирається.

У той же час Грач ухилився від відповіді на питання, чи збирається він брати участь у президентських виборах: "Партія точно буде висувати кандидата, і кого вона вибере, той і буде", - сказав з цього приводу політик.

Стосуючись питання про лідерство в КПУ, Грач уточнив, що "у КПУ багато лідерів – від активного комуніста до секретаря первинного осередку". "А формально бажання бути першим секретарем ЦК, у мене ніколи не було і не буде", - сказав він.

Як відомо, у лютому Грач був виведений зі складу президії ЦК Компартії.

11 квітня кримські республіканські організації Компартії і партії "Союз лівих сил" створили "Блок Грача".

Українська правда