Погода в Криму на вихідні: до +20°

На Великдень обіцяють дощі

18 квітня в Криму без істотних опадів, 19 квітня можливі дощі. Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у суботу на кримському півострові вітер південно-західний, 7-12 м/с, у неділю - північний, 7-12 м/с. 18-19 квітня температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°. 20 квітня (понеділок) у Криму без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

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