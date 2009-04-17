Літо-2009 в Євпаторії стартує в травні

1 травня Євпаторія відкриє курортний сезон.

Святкова програма розпочнеться з карнавальної ходи вулицями міста Нептуна зі свитою.

На Театральній площі відбудеться церемонія відкриття сезону "Літо-2009". Пройде парад курорту - святкова хода трудових колективів міста, відкриється другий міжнародний чемпіонат живих статуй.

На вулиці Дувановської працюватимуть виставки (квітів, фоторобіт, робіт професійних майстрів прикладного мистецтва Криму). На набережній Горького співаюча молодь влаштує "Південний коктейль".

Ближче до вечора на Театральній площі планується перформанс живих статуй та гала-концерт "Музичний вернісаж".

Крім того, виступатимуть учасники і фіналісти ТВ-проєктів: "Шанс", "Хвилина слави" і "Україна має талант", - а після них - ді-джєї Криму.

2 травня на вулиці Караїмська відбудуться свято шашлику, етнічно-фольклорний концерт, виставка робіт художників, на туристичному маршруті "Малий Єрусалим" - перформанс живих статуй. Ближче до вечора пройде церемонія нагородження переможців чемпіонату живих скульптур. Ввечері на набережній ім. Терешкової влаштують файер-шоу і фейєрверк.

3 травня на Театральній площі пройде свято духової музики.