Артек стане центром дитячої моди

III Міжнародний фестиваль "Дні дитячої моди в "Артеку" пройде в Криму з 30 квітня по 6 травня.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного дитячого центру "Артек", захід організований разом з Ukrainian Fashion Week.

Серед завдань фестивалю - популяризація дитячої і юнацької моди, презентація колекцій професійних дизайнерів, дитячих творчих колективів.

У програмі модного фестивалю - Всеукраїнський конкурс професійних дитячих моделей "Юна модель України-2009", конкурс юних дизайнерів "Старт кутюр", "fashion-парад" дитячих модельних агентств, студій і театрів мод.

До конкурсу "Старт кутюр" приєднаються і юні "артеківці". Вони не лише представлять створені безпосередньо в "Артеку" дизайнерські роботи, але і стануть членами великого дитячого жюрі. 1500 учасників травневої зміни в "Артеку" визначатимуть номінанта премії Дитячий знак якості.

Крім того, в рамках фестивалю заплановано проведення майстер-класів, семінарів, фотовиставок за участю провідних фахівців в області дитячої моди, дизайнерів та маркетологів.