У Криму знущалися з заробітчанина

30-річний житель Криму утримував в гаражі громадянина Узбекистану та примушував його безкоштовно працювати.

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, кримчанин завербував узбека для виконання робіт по господарству. Заробітчаніну обіцяли щомісячну зарплату, нормальні умови праці та житло, але після приїзду з Узбекистану до України у нього забрали документи і особисті речі.

Іноземця примушували уночі в антисанітарних умовах, у гаражі, де мешкав, випікав лаваш для продажу, вдень - виконувати роботи по господарству.

До СБУ звернулися родичі заробітчанина. Чоловіка звільнили під час спецоперації.

За матеріалами Служби безпеки органами міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.149 (торгівля людьми, експлуатація праці) Кримінального кодексу України.