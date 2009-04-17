Мати з дитиною загинули у ванні

Жінка з дитиною без ознак життя були знайдені сьогодні вночі в ялтинському регіоні Криму.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, жінку (1968 року народження) і її дитину (2006 року народження) виявили в розташованійу напівпідвальному приміщенні двоповерхового будинку ванній кімнаті. Там була самовільно встановлена газова водонагріваюча колонка.

За попередніми даними, димар колонки і система вентиляції у ванні виконані з грубими порушеннями.

Причину смерті людей встановлять після проведення судмедекспертизи.