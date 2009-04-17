Мати з дитиною загинули у ванні
10:03, 17 квітня 2009Крым
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Працюють судмедексперти
Жінка з дитиною без ознак життя були знайдені сьогодні вночі в ялтинському регіоні Криму.
Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, жінку (1968 року народження) і її дитину (2006 року народження) виявили в розташованійу напівпідвальному приміщенні двоповерхового будинку ванній кімнаті. Там була самовільно встановлена газова водонагріваюча колонка.
За попередніми даними, димар колонки і система вентиляції у ванні виконані з грубими порушеннями.
Причину смерті людей встановлять після проведення судмедекспертизи.
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