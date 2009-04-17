В Ялтинському порту новий начальник

Начальником Ялтинського морського торгового порту призначений Єгор ІВАНОВ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

16 квітня на засіданні конкурсної комісії Є.ІВАНОВА визнано переможцем конкурсу на посаду начальника порту.

Ялтинський порт є найбільш привабливим портом країни з точки зору пасажирських перевезень. Саме розвиток туризму та залучення іноземних туроператорів – першочергове завдання в роботі підприємства. «Два місяці тому міністр (транспорту та зв’язку) Йосип ВІНСЬКИЙ представив проект реконструкції Ялтинського порту прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО. Згідно з цим планом я буду вести свою роботу», – сказав новий начальник порту.