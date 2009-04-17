В Ялтинському порту новий начальник
11:04, 17 квітня 2009Крым
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Повідомлення МТЗУ
Начальником Ялтинського морського торгового порту призначений Єгор ІВАНОВ.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.
16 квітня на засіданні конкурсної комісії Є.ІВАНОВА визнано переможцем конкурсу на посаду начальника порту.
Ялтинський порт є найбільш привабливим портом країни з точки зору пасажирських перевезень. Саме розвиток туризму та залучення іноземних туроператорів – першочергове завдання в роботі підприємства. «Два місяці тому міністр (транспорту та зв’язку) Йосип ВІНСЬКИЙ представив проект реконструкції Ялтинського порту прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО. Згідно з цим планом я буду вести свою роботу», – сказав новий начальник порту.
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