У Криму призначили нових прокурорів
Кадрові перестановки Медведька
|Олександр МЕДВЕДЬКО
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Так, наказом О.МЕДВЕДЬКА прокурором Залізничного району Сімферополя призначено Любов КАРДАШ, прокурором Бахчисарайського району Криму - Олега ДЕМ`ЯНЕНКА, прокурором Білогірського району - Владислава ТРОФІМЦОВА.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, 51-річна старший радник юстиції Л.КАРДАШ до цього майже два конституційні строки керувала прокуратурою Бахчисарайського району.
36-річний радник юстиції О.ДЕМ`ЯНЕНКО до призначення очолював відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Криму.
29-річний молодший радник юстиції В.ТРОФІМЦОВ працював заступником прокурора Залізничного району Сімферополя.