У Криму призначили нових прокурорів

Кадрові перестановки Медведька

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив трьох прокурорів у кримських регіонах. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив трьох прокурорів у кримських регіонах. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Так, наказом О.МЕДВЕДЬКА прокурором Залізничного району Сімферополя призначено Любов КАРДАШ, прокурором Бахчисарайського району Криму - Олега ДЕМ`ЯНЕНКА, прокурором Білогірського району - Владислава ТРОФІМЦОВА. Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, 51-річна старший радник юстиції Л.КАРДАШ до цього майже два конституційні строки керувала прокуратурою Бахчисарайського району. 36-річний радник юстиції О.ДЕМ`ЯНЕНКО до призначення очолював відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Криму. 29-річний молодший радник юстиції В.ТРОФІМЦОВ працював заступником прокурора Залізничного району Сімферополя.

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