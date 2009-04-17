У Криму призначили нових прокурорів

11:09, 17 квітня 2009
Крым
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Кадрові перестановки Медведька

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив трьох прокурорів у кримських регіонах.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, наказом О.МЕДВЕДЬКА прокурором Залізничного району Сімферополя призначено Любов КАРДАШ, прокурором Бахчисарайського району Криму - Олега ДЕМ`ЯНЕНКА, прокурором Білогірського району - Владислава ТРОФІМЦОВА.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, 51-річна старший радник юстиції Л.КАРДАШ до цього майже два конституційні строки керувала прокуратурою Бахчисарайського району.

36-річний радник юстиції О.ДЕМ`ЯНЕНКО до призначення очолював відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Криму.

29-річний молодший радник юстиції В.ТРОФІМЦОВ працював заступником прокурора Залізничного району Сімферополя.

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