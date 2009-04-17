НАТО може навчити український флот боротися з морськими піратами

Голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу, адмірал Джампаоло Ді ПАОЛА заявляє, що НАТО готове допомогти Військово-Морським Силам України належно підготуватися до участі в міжнародній антитерористичній операції з протидії піратству, якщо буде відповідне політичне рішення української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Військового комітету НАТО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо буде прийнято рішення урядом України про участь Військово-Морських Сил Збройних Сил України в міжнародній антитерористичній операції з протидії піратству, ми з радістю допоможемо у підготовці до цього», - сказав Д. Ді ПАОЛА.

У зв’язку з цим голова Військового комітету НАТО високо оцінив участь ВМС України в антитерористичній операції НАТО у Середземному морі «Активні зусилля».

У свою чергу, начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО повідомив, що на сьогодні у складі українських ВМС є три військові кораблі, зокрема фрегат «Гетьман Сагайдачний», корвет «Тернопіль» та великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», які готові виконувати завдання в різних міжнародних операціях.

«Якщо буде прийняте політичне рішення про участь в антитерористичній операції з протидії піратству, то наш фрегат «Сагайдачний» буде готовий долучитися до неї», - зазначив С.КИРИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16-17 в Україні прибуває військова делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з Головою Військового комітету НАТО адміралом Дж. Ді ПАОЛА.

Довідка УНІАН. Наприкінці березня НАТО заявило про відновлення операції проти піратів

За даними ООН, на сьогодні сомалійські пірати утримують у заручниках близько 300 людей і 17 кораблів.