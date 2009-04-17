У фірмачів відбили гуртожиток
13:59, 17 квітня 2009Крым
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Місце дії - Сімферополь
Господарський суд Криму відмовив комерсантам у праві власності на будівлю гуртожитку, розташованого по вулиці Кечкеметській у Сімферополі.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, гуртожиток «дістався» фірмачам від Сімферопольського АТП в результаті мирової угоди, яка суперечить чинному законодавству. Згідно із законом у разі банкрутства підприємства, як це сталося з АТП, об`єкти житлового фонду, що належать йому, підлягають передачі в комунальну власність.
Новий розгляд справи відбувся після того, як Верховним судом України за касацією прокуратури було скасовано попередні рішення судів, що узаконили приватизацію гуртожитку.
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