У кримчанина знайшли арсенал зброї

Співробітники Міністерства внутрішніх справ і СБУ знайшли арсенал зброї в квартирі двічі судимого 32-річного жителя Сімферополя.

Як повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму, правоохоронці, відпрацьовуючи оперативну інформацію, прибули з обшуком до оселі сімферопольця.

Вдома у чоловіка вони знайшли і вилучили два пістолети «Магнум», гранати Ф-1 і РГД, шість запалів, декілька десятків патронів, електрошокер і наручники. Крім того, у квартирі було виявлене кустарне устаткування для переробки бойової зброї.

На даний час з`ясовується походження і призначення устаткування і арсеналу.

«Власник зброї, очевидно, поліруватиме лаву підсудних утретє», - зазначили в міліції.