Біля Керчі накрили підпільну АЗС
15:29, 17 квітня 2009Крым
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Вилучені тонни дизпалива і бензину
Співробітники податкової міліції Керчі присікли діяльність «підпільної» автозаправної станції.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, незаконну діяльність в селі Горностаєвка вів керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Він не зміг надати необхідні документи на роботу АЗС.
Податківці вилучили близько 8 т бензину різних марок, більш як 2,5 т дизельного палива та інші товарно-матеріальні цінності.
Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.
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