Біля Керчі накрили підпільну АЗС

Співробітники податкової міліції Керчі присікли діяльність «підпільної» автозаправної станції.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, незаконну діяльність в селі Горностаєвка вів керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Він не зміг надати необхідні документи на роботу АЗС.

Податківці вилучили близько 8 т бензину різних марок, більш як 2,5 т дизельного палива та інші товарно-матеріальні цінності.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.